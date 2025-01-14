Как обезопасить дом для вашего малыша

Обычные на первый взгляд предметы могут представлять очень серьезную опасность для малыша Как только в доме появляется маленький ребенок, необходимо сразу же обратить внимание на обстановку и максимально обезопасить окружающее пространство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)