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РЕБЁНОК.РУ

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Как обезопасить дом для вашего малыша

Как обезопасить дом для вашего малыша

Обычные на первый взгляд предметы могут представлять очень серьезную опасность для малыша Как только в доме появляется маленький ребенок, необходимо сразу же обратить внимание на обстановку и максимально обезопасить окружающее пространство.

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