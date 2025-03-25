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НТВ покажет детективную драму «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным

НТВ покажет детективную драму «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным

Сюжет сериала развернётся вокруг майора оперативного розыска Багрышева, который вынужден скрывать начавшуюся болезнь Альцгеймера, и молодого стажёра СоломатинаВ понедельник, 31 марта, на телеканале НТВ состоится премьера детективной драмы «Оперативная память» (16+).

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