Представители западных спецслужб служат в рядах ВСУ под видом иностранных наёмников, рассказал в интервью ТАСС командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда добровольческого корпуса Сергей Мюнье.
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