Захарова: беспокойство вызывают планы Японии, она теряет безъядерный статус

Внешняя политика Японии может представлять риски для региональной безопасности, особенно вызывают беспокойство планы Токио по отказу от своего безъядерного статуса, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом 22 августа сообщает ТАСС.