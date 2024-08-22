Захарова: беспокойство вызывают планы Японии, она теряет безъядерный статус

Внешняя политика Японии может представлять риски для региональной безопасности, особенно вызывают беспокойство планы Токио по отказу от своего безъядерного статуса, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом 22 августа сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии