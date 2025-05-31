Кто-то превратил Chevrolet Malibu в реплику Aston Martin Vanquish Zagato

Модели Aston Martin Vanquish Zagato считаются одними из самых красивых автомобилей последних лет. Выпущенные ограниченными сериями в кузовах купе, кабриолет Volante, родстер Speedster и универсал Shooting Brake, они гармонично сочетают британский престиж с итальянским дизайнерским изяществом.