Кто-то превратил Chevrolet Malibu в реплику Aston Martin Vanquish Zagato

Модели Aston Martin Vanquish Zagato считаются одними из самых красивых автомобилей последних лет. Выпущенные ограниченными сериями в кузовах купе, кабриолет Volante, родстер Speedster и универсал Shooting Brake, они гармонично сочетают британский престиж с итальянским дизайнерским изяществом.
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