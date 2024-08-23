Милена Авимская поздравила с Днем государственного флага России участников СВО и членов их семей

В Грачевском парке прошел праздничный концерт Слова благодарности директор Центрального академического театра Российской Армии адресовала защитникам Родины в ходе выступления на концерте, посвященном празднику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии