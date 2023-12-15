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Свыше 50% операций по картам приходится на систему «Мир»

Свыше 50% операций по картам приходится на систему «Мир»

Согласно данным ЦБ РФ, карты национальной платежной системы «Мир» пользуются популярностью. Эти карты заняли более половины отечественного платежного рынка, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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