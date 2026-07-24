Политика как он...
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Политика как она есть

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Группа таежников во главе с депутатом отправится по следам семьи Усольцевых

Группа таежников во главе с депутатом отправится по следам семьи Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш в беседе с журналистами рассказал, что планирует вместе с группой направиться к горе Буратинка, где таинственно пропала семья Усольцевых.

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