Группа таежников во главе с депутатом отправится по следам семьи Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш в беседе с журналистами рассказал, что планирует вместе с группой направиться к горе Буратинка, где таинственно пропала семья Усольцевых.
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