Движение по Новобульварной будет ограничено две ночи

Движение по улице Новобульварной в Чите ограничат на ночь. Об этом сообщает городская администрация. По данным мэрии, движение будет ограничено:- с 23:00 14 июня до 6:00 15 июня,- с 00:00 16 июня до 6:00 16 июня.