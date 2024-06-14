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Движение по Новобульварной будет ограничено две ночи

Движение по Новобульварной будет ограничено две ночи

Движение по улице Новобульварной в Чите ограничат на ночь. Об этом сообщает городская администрация. По данным мэрии, движение будет ограничено:- с 23:00 14 июня до 6:00 15 июня,- с 00:00 16 июня до  6:00 16 июня.

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