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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Бориско: «Был вариант с Францией, но, когда появился ЦСКА, все команды перестали существовать. Замечательный клуб Лиги 1, но мы его даже не рассматривали»

Марьяна Кашчелан, агент Максима Бориско , рассказала, что он отказался уезжать во Францию на фоне предложения от ЦСКА.

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