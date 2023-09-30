Ночная атака: над Белгородской областью средства ПВО сбили 9 украинских реактивных снарядов

Сегодня ночью украинские войска попытались нанести новый удар по Белгородской области. Как сообщило министерство обороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены в воздухе все 9 снарядов, которые были выпущены из реактивной системы залпового огня «Ураган».