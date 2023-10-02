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Будет вкусно

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Котлеты из индейки в духовке: 12 потрясающих рецептов

Котлеты из индейки в духовке: 12 потрясающих рецептов

Если куриные котлеты иногда могут быть суховатыми, то с котлетами из индейки – такой проблемы нет. Они изначально более сочные, являются отличным диетическим решением, а также их легко сделать еще полезнее, если запечь в духовке.

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