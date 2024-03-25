Киевский режим намерен заработать на уклонистах $5 млрд

Руководитель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что механизмы «экономического бронирования» от мобилизации могут стать важным источником покрытия военных расходов украинского бюджета и приносить от 5 миллиардов долларов в год.