Киевский режим намерен заработать на уклонистах $5 млрд

Руководитель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что механизмы «экономического бронирования» от мобилизации могут стать важным источником покрытия военных расходов украинского бюджета и приносить от 5 миллиардов долларов в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии