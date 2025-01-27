В США арестовали учительницу, устроившую вечеринку для 100 школьников

В США арестовали «Учителя года» после организации вечеринки для ста школьников, сообщает Daily Star. На этой неделе полиция задержала 47-летнюю Элизабет Хилл-Бродиган, учителя из Флориды и заместителя директора начальной школы в Коко-Бич.
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