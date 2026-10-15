«Партизанская война на дистанции»: чем отличаются удары по тылам ВС РФ и ВСУ ВСУ без разбора атакуют транспорт на пунктах пропуска и блокпостах административной границы ЛДНР и «большой России», тогда как ВС РФ отрезают тыл ударами по военным целям.