Шон Мерфи сыграет с Картером в финале турнира Players Championship 2023

Шон Мерфи провел блестящий поединок против Кайрена Уилсона и вышел в финал на турнире Players Championship 2023 в Вулвергемптоне, сообщает World Snooker Шон Мерфи (фото: WST) Все новости и результаты Players Championship 2023 Голосования и опросы Players Championship 2023 Турнирная таблица, результаты Players Championship 2023 Расписание трансляций Players Championship 2023 Шон Мерфи вышел в 24-го рейтинговый финал в своей карьере после того, как блестяще обыграл Кайрена Уилсона со счетом 6-3 на турнире Players Championship 2023 в Вулверхэмптоне.