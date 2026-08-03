Гороскоп на 3 августа

3 августаОвныЧто-то из прошлого может напомнить о себе и неожиданно поднять настроение. Звонок, сообщение или старая идея станут не поводом для тревоги, а приятным знаком, что к некоторым темам можно вернуться с пользой.
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