Лидеры стран выразили соболезнования России в связи с терактами в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму Президенту России Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с терактами в городах Дербент и Махачкала, которые привели к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения.
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