Лидеры стран выразили соболезнования России в связи с терактами в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму Президенту России Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с терактами в городах Дербент и Махачкала, которые привели к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения.