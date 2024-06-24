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Регионы России

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Лидеры стран выразили соболезнования России в связи с терактами в Дагестане

Лидеры стран выразили соболезнования России в связи с терактами в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму Президенту России Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с терактами в городах Дербент и Махачкала, которые привели к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения.

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