Овечкин вышел на 66-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Александр Овечкин вышел на 66-е место в списке лучших распасовщиков в истории НХЛ. В ночь на 4 января в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».