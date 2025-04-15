Не более 2 часов. Минпросвещения утвердило нормативы времени, которое ученики начальной школы должны тратить на домашнее задание.
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Не более 2 часов. Минпросвещения утвердило нормативы времени, которое ученики начальной школы должны тратить на домашнее задание.