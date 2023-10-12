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Медвежий угол

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Актриса Яна Поплавская о "неудобных комментариях и подчищенных страничках социальных сетей эмигрантов"

Актриса Яна Поплавская о "неудобных комментариях и подчищенных страничках социальных сетей эмигрантов"

Politiki.net В очередной раз, актриса Яна Поплавская, дала очень острый и вместе с тем ироничный комментарий, относительно дня сегодняшнего и добровольных эмигрантов, покинувших территорию Российской Федерации, под аккомпанемент оголтелой русофобии.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
У них даже ум а не хватило правильно выбрать страну для своего обитания. Израиль оказался им не по зубам.
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7 час.

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