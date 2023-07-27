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Полковник Донован заявил, что Украина станет жертвой США после президентства Байдена

Полковник Донован заявил, что Украина станет жертвой США после президентства Байдена

Полковник разведки Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в отставке Дж. Мерфи Донован в своем материале для издания American Thinker предупредил о том, что Вашингтон перестанет оказывать помощь Киеву после окончания президентства Джо Байдена.

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