Полковник Донован заявил, что Украина станет жертвой США после президентства Байдена

Полковник разведки Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в отставке Дж. Мерфи Донован в своем материале для издания American Thinker предупредил о том, что Вашингтон перестанет оказывать помощь Киеву после окончания президентства Джо Байдена.