Michelin останавливает заводы

Серьезный кризис, который разворачивается в настоящее время в Украине, влияет также и на Европу. «Мишлен» осуществляет непрерывный мониторинг ситуации на самом высоком уровне компании и выражает свою полную поддержку жертвам данного конфликта.
Серьезный кризис, который разворачивается в настоящее время в Украине, влияет также и на Европу. «Мишлен» осуществляет непрерывный мониторинг ситуации на самом высоком уровне компании и выражает свою полную поддержку жертвам данного конфликта.
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