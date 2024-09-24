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"Ветеранов СВО будет 500 тысяч". Боец ЧВК "Вагнер" предупредил: "Чиновники не будут знать, где спрятаться"

"Ветеранов СВО будет 500 тысяч". Боец ЧВК "Вагнер" предупредил: "Чиновники не будут знать, где спрятаться"

Царьград Боец ЧВК "Вагнер" Сергей Касли заявил о предательстве ряда ответственных лиц в тылу. Он предупредил: "Ветеранов СВО будет 500 тысяч.

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Комментарии
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Л
Людмила
Простите, но у генерала есть имя, фамилия - возможно он и сейчас строит подлянки для Российских войск! Если  накануне распустил ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНЫ -это самая нужная структура даже при небольшой заварушке! ЭТО И ЕСТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО! А  это моё  старческое мнение: ПОБЕДА - ЛЮБИТ ТИШИНУ, А НЕ ТРЁП, В ПОДГОТОВКЕ,т.к. до неё нужно дожить, а &quot;осёл,  гружёный золотом, берёт любую крепость,&quot; это надо всегда предусматривать! Так что от действий таких генералов не будет возможности вернуться  ДОМОЙ НАШИМ ГЕРОЯМ! ПРЕДАТЕЛЬ-ТРУС, знает, что расплата настигнет, но будет утешать себя,хорошо проделанной работой!🙏🙏🙏
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2 час.
Семен Демин
Дожить бы до этого.
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53 мин.
Александр
Завыло ЦИПСО с интернет-дураками.
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4 мин.

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