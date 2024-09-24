"Ветеранов СВО будет 500 тысяч". Боец ЧВК "Вагнер" предупредил: "Чиновники не будут знать, где спрятаться"

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Людмила

Простите, но у генерала есть имя, фамилия - возможно он и сейчас строит подлянки для Российских войск! Если накануне распустил ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНЫ -это самая нужная структура даже при небольшой заварушке! ЭТО И ЕСТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО! А это моё старческое мнение: ПОБЕДА - ЛЮБИТ ТИШИНУ, А НЕ ТРЁП, В ПОДГОТОВКЕ,т.к. до неё нужно дожить, а "осёл, гружёный золотом, берёт любую крепость," это надо всегда предусматривать! Так что от действий таких генералов не будет возможности вернуться ДОМОЙ НАШИМ ГЕРОЯМ! ПРЕДАТЕЛЬ-ТРУС, знает, что расплата настигнет, но будет утешать себя,хорошо проделанной работой!🙏🙏🙏