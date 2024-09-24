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Очередные кадровые перестановки: Аксенов назначил еще двух крымских министров

Очередные кадровые перестановки: Аксенов назначил еще двух крымских министров

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министров юстиции и чрезвычайных ситуаций республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

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