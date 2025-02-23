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Мода и Шоу-бизнес

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Сын Андрея Краско рассказал о работе следователем и раскрытых преступлениях

Сын Андрея Краско рассказал о работе следователем и раскрытых преступлениях

Сын Андрея Краско рассказал о работе следователем и раскрытых преступлениях. Об этом сообщает Kp.ru. Сын актера Андрея Краско едва не пошел по стопам отца, который играл в сериалах и фильмах оперативников.

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