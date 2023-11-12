Катар захватывает газовый рынок Евросоюза

После того как Россию, в качестве экспортёра газа, вынудили (разными способами) практически покинуть европейский газовый рынок (хотя поставки сохраняются по «Турецкому потоку» и ещё действует, в небольших объёмах, транзит через территорию Украины), другие игроки попытались заполнить освободившуюся нишу поставками СПГ.