БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Катар захватывает газовый рынок Евросоюза

Катар захватывает газовый рынок Евросоюза

После того как Россию, в качестве экспортёра газа, вынудили (разными способами) практически покинуть европейский газовый рынок (хотя поставки сохраняются по «Турецкому потоку» и ещё действует, в небольших объёмах, транзит через территорию Украины), другие игроки попытались заполнить освободившуюся нишу поставками СПГ.

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