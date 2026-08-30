МИД РФ выразил солидарность с Нигером на фоне антиправительственных атак

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия выражает солидарность с народом Нигера в связи с атаками антиправительственных сил на государственные объекты 29 августа и желает стране укрепления суверенитета.
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