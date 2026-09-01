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Серия мощных взрывов прогремела в Киеве ночью 1 сентября

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве ночью 1 сентября

Серия мощных взрывов произошла ночью 1 сентября в Киеве и Киевской области, сообщает Shot. Взрывы начали греметь в украинской столице и окрестностях примерно в половине третьего часа ночи и продолжаются: зафиксировано несколько мощных прилетов и пожаров.

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