Серия мощных взрывов прогремела в Киеве ночью 1 сентября

Серия мощных взрывов произошла ночью 1 сентября в Киеве и Киевской области, сообщает Shot. Взрывы начали греметь в украинской столице и окрестностях примерно в половине третьего часа ночи и продолжаются: зафиксировано несколько мощных прилетов и пожаров.
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