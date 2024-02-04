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Украина подозревается в проведении исследований по химическому оружию: возможна ли провокация против России

Украина подозревается в проведении исследований по химическому оружию: возможна ли провокация против России

Украина подозревается в проведении исследований по химическому оружию: возможна ли провокация против России Ольга ВайленкоПо информации из Telegram-канала Colonelcassad, Украина планирует провести испытания аппаратно-программных комплексов с применением отравляющих веществ, включая «Фосген» и «VX», в аэропорту в Черкассах, передают журналисты сайта pronedra.

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