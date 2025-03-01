100 советов женщинам СССР, сделанных 41 год назад

В 1984 году популярный советский журнал дал 100 полезных советов женщинам СССР. Насколько хорошо они сохранились со временем? Что по-прежнему актуально, а какие пожелания лучше отправить на свалку истории? Советы по большей части шуточные, афористичные, однако за иронией спрятаны отношение и серьезные мысли.