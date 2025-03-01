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100 советов женщинам СССР, сделанных 41 год назад

100 советов женщинам СССР, сделанных 41 год назад

В 1984 году популярный советский журнал дал 100 полезных советов женщинам СССР. Насколько хорошо они сохранились со временем? Что по-прежнему актуально, а какие пожелания лучше отправить на свалку истории? Советы по большей части шуточные, афористичные, однако за иронией спрятаны отношение и серьезные мысли.

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Отсутствие любви не порождает уважения. Отсутствие уважения не порождает позывов к общению. И только отсутствие общения порождает одиночество!
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