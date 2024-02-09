Карлос Сайнс о поиске новой команды: «Как гонщик я хорошо знаю себе цену, поэтому совершенно спокоен, смотря в будущее»

Испанец покинет Скудерию в конце сезона-2024, а в следующем году его место займет Льюис Хэмилтон. Ранее сообщалось об интересе к Сайнсу со стороны «Ауди», но немецкая команда начнет выступления в «Ф-1» в заводском статусе только с 2026 года.