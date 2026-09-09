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Регионы России

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Снижение дефицита бюджета России в августе связано с выплатами госкомпаниям

Снижение дефицита бюджета России в августе связано с выплатами госкомпаниям

В августе 2026 года федеральный бюджет России показал заметный профицит в размере 660 миллиардов рублей, что связано с крупными выплатами от государственных компаний.

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