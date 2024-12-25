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NASA опровергло связанную с МКС теорию заговора

NASA опровергло связанную с МКС теорию заговора

Астронавты, застрявшие на Международной космической станции (МКС), сфотографировались в шапках Санта-Клауса рядом с крошечной рождественской елкой, из-за чего у пользователей сетей появились конспирологические теории.

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