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Пятый канал

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Не цена, а внимание: учителя объяснили отношение к подаркам

Не цена, а внимание: учителя объяснили отношение к подаркам

Большинство педагогов по-прежнему положительно относятся к цветам на 1 сентября, однако считают главной проблемой не сами букеты, а ощущение обязательства для родителей ежегодно покупать подарки.

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