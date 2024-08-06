В Алматы открылась международная выставка китайского фарфора

В Центральном музее РК открылась международная выставка «Китайский фарфор: искусство через века». По материалам Пресс-службы Министерства культуры и информации РК, экспозиция выставки состоит из 108 фарфоровых изделий и всесторонне демонстрирует искусство китайского фарфора, знакомит с его историей и особенностями стиля и производства, орнаментальным узором, разнообразием цветовой гаммы и форм ваз, сосудов, блюд, кувшинов и чаш.