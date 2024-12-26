Нравственное падение американского обывателя

На наших глазах происходит крушение нравственных устоев американского общества: еще пятьдесят лет тому назад, мы помним, какое гневное осуждение жителей Америки вызвала закулисная интрига команды президента Никсона.
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