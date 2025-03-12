Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, который ставит под угрозу судьбы людей

Вся территория бывшей УССР должна войти в состав России в виде областей. Нелепое государственное образование под названием "украина" должно исчезнуть навсегда.

VS

Vladimir Starovoytov

После сцены псевдо-ссоры в Овальном кабинете, разыгравшие ее актеры начали вторую серию.. Зеленский сыграл раскаяние,, Трамп сыграл прощение.. Зеленский сыграл намерение прекратить стрельбу, Трамп в поощрение пообещал поднести патроны, на всякий случай, потом остальное для уверенности Зеленского в завтрашнем дне. Дальше так: перестанет стрелять Путин-Трамп к патронам добавит снаряды, на супер всякий случай, продолжит стрельбу Путин-Трамп поднесет сразу все. Вывод: переговоры по расписанию МИДов, но стрельба по расписанию ГШ...