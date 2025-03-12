Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, который ставит под угрозу судьбы людей

Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, который ставит под угрозу судьбы людей

Россия в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Вся территория бывшей УССР должна войти в состав России в виде областей. Нелепое государственное образование под названием &quot;украина&quot; должно исчезнуть навсегда.
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21 час.
VS
Vladimir Starovoytov
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