Отставной адмирал ВМС США: ядерный арсенал России способен уничтожить весь мир

ОДОсновные события дняПолитикаОтставной адмирал ВМС США: ядерный арсенал России способен уничтожить весь мир Владимир Путин является опытным стратегом, а ядерные запасы России по-прежнему способны уничтожить весь мир.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМахамбет Толеугазин... так что трепещите твари дрожащие и не нарывайтесь на русского медведя ... а то по ходу задерёт ко всем ебеням ...mullonenНу... а США своим арсеналом только лягушек пугать способны?Комментировать
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