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Отставной адмирал ВМС США: ядерный арсенал России способен уничтожить весь мир

Отставной адмирал ВМС США: ядерный арсенал России способен уничтожить весь мир

Владимир Путин является опытным стратегом, а ядерные запасы России по-прежнему способны уничтожить весь мир.

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Махамбет Толеугазин
... так что трепещите твари дрожащие и не нарывайтесь на русского медведя ... а то по ходу задерёт ко всем ебеням ...
mullonen
Ну... а США своим арсеналом только лягушек пугать способны?

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