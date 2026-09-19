"Битое стекло" в горле. По РФ идет вирус без температуры

В России фиксируются случаи респираторных инфекций с необычным течением: у пациентов отсутствует высокая температура, однако заболевание сопровождается выраженной слабостью и сильной болью в горле.
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