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Пронедра

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"Битое стекло" в горле. По РФ идет вирус без температуры

"Битое стекло" в горле. По РФ идет вирус без температуры

В России фиксируются случаи респираторных инфекций с необычным течением: у пациентов отсутствует высокая температура, однако заболевание сопровождается выраженной слабостью и сильной болью в горле.

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