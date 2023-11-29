Бочкарёв: В 2023 году к переселению по программе реновации приступили жители 248 домов

Программа реализуется по принципу «волнового» переселения О том как продвигается расселение горожан из домов старого жилфонда Москвы рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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