Под Новосибирском осудили автора фраз «Я тебя задушу» и «Я тебя зарежу»

Как сообщает сайт Краснозерского районного суда, угрозу убийством мужчина высказал своей знакомой. Однажды вечером он напился и, находясь в спальне дома, подошел к сидящей на кровати потерпевшей, схватил ее руками за шею и стал с силой сдавливать.
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