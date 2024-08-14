Под Новосибирском осудили автора фраз «Я тебя задушу» и «Я тебя зарежу»

Как сообщает сайт Краснозерского районного суда, угрозу убийством мужчина высказал своей знакомой. Однажды вечером он напился и, находясь в спальне дома, подошел к сидящей на кровати потерпевшей, схватил ее руками за шею и стал с силой сдавливать.