China Tightens Its Grip on Namibia's Next Energy Boom

China isn't waiting for Namibia to become an oil producer. It's getting in early. During a state visit to Beijing this week, Namibia and China signed eight cooperation agreements covering energy, critical minerals, infrastructure, agriculture, and economic development, as China attempts to secure a front-row seat to what could become Africa's next major energy story.
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