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Газета.ру

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Первая публичная бета iOS 27 стала доступна всем пользователям

Первая публичная бета iOS 27 стала доступна всем пользователям

Apple выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 27. Обновление стало доступно всем пользователям, зарегистрированным в программе публичного тестирования компании, сообщает MacRumors.

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