Первая публичная бета iOS 27 стала доступна всем пользователям

Apple выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 27. Обновление стало доступно всем пользователям, зарегистрированным в программе публичного тестирования компании, сообщает MacRumors.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии