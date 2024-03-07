Sea of Thieves получит Easy Anti-Cheat, а требование Game Pass для одиночных игроков будет отм...

Sea of Thieves получит Easy Anti-Cheat, а требование Game Pass для одиночных игроков будет отменено в мартеRare объявила о том, что Sea of Thieves вскоре получит реализацию системы Easy Anti-Cheat для борьбы с читерством в игре.
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