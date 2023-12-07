Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

В столице создана авиационная служба экстренного реагирования С начала 2023 года пилоты Московского авиационного центра совершили больше 190 экстренных вылетов для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях, сообщил мэр Москвы Собянин в своем канале в Telegram.