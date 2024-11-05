В России предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

В России хотят запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. Письмо с соответствующим предложением направило руководство ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» в адрес высокопоставленных чиновников страны.
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