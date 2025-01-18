Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Пора освободить Украину от колонизации британцев. Как такое возможно в 21 веке объявить ее колонией англии? Даже Афри...Британия закрепил...
  • Mikhail Stepanov
    Да похрен, чем япошки недовольны! Пусть лучше сидят тихонько на жопе !В Токио недовольн...
  • Eduard
    У всех свое мнение,почему какая-то мигрантская обезьяна из чуждой нам США будит навязывать свое мнение?Тут рабов нет!Свой последний уд...

Британия нацелилась на Очаков и Одессу

Британия нацелилась на Очаков и Одессу

Британия в рамках соглашения о «столетнем партнерстве» планирует разместить на Украине военные базы. По мнению экспертов, так Лондон хочет «застолбить за собой стратегически и геополитически важные части региона».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх