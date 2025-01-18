Британия нацелилась на Очаков и Одессу

Британия в рамках соглашения о «столетнем партнерстве» планирует разместить на Украине военные базы. По мнению экспертов, так Лондон хочет «застолбить за собой стратегически и геополитически важные части региона».
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