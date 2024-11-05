Экс-сотрудник СВР Безруков: Трамп вряд ли предложит подходящие России условия по Украине

Полковник Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков стал участником программы «ИЗОЛЕНТА Live». Во время выступления он рассказал, способен ли Дональд Трамп урегулировать конфликт на Украине в случае победы на выборах президента США, сообщила радиостанция Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии