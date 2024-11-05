Экс-сотрудник СВР Безруков: Трамп вряд ли предложит подходящие России условия по Украине

Полковник Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков стал участником программы «ИЗОЛЕНТА Live». Во время выступления он рассказал, способен ли Дональд Трамп урегулировать конфликт на Украине в случае победы на выборах президента США, сообщила радиостанция Sputnik.