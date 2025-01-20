В России начинают действовать скидки на авиабилеты для детей

Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. Как следует из документа, опубликованного 10 января, льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством России в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами).